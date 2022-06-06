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Силуанов заявил о рисках глобального кризиса из-за усилившейся деглобализации

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
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Усилившийся процесс деглобализации и фрагментации мировой валютно-финансовой системы создает риск глобального кризиса. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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«Антон Силуанов подчеркнул, что одновременное ужесточение монетарной политики и ведение беспрецедентной санкционной кампании западными странами значительно увеличивают риски глобальной стагфляции и мирового продовольственного кризиса, вместе с подрывом доверия к мировой валютно-финансовой системе создают риск глобального экономического кризиса», — говорится на сайте Минфина.

Силуанов заявил, что странам БРИКС необходимо договориться о совместных скоординированных мерах реагирования и предложить свою программу действий для стабилизации экономической ситуации.

3 июня президент России Владимир Путин заявил, что нынешние мировые кризисы, в том числе продовольственный, являются следствиями ошибочных действий американских финансовых и экономических властей. По словам главы государства, проблема на продовольственном рынке начала складываться еще во время пандемии коронавирусной инфекции, когда США начали «вливать гигантские денежные средства».

1 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России. По его мнению, нужно вернуть российские продукты на мировой рынок. Генсек уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся крупнейшим из мировых поставщиков пшеницы. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.

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