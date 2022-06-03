Путин заявил, что глава минфина США признала ошибку, приведшую к кризису

Нынешние мировые кризисы, в том числе продовольственный, являются следствиями ошибочных действий американских финансовых и экономических властей и «люди порядочные в Штатах», в частности, министр финансов США Джанет Йеллен, признали это, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, проблема на продовольственном рынке начала складываться еще во время пандемии коронавирусной инфекции. Вашингтон, чтобы поддержать некоторые отрасли экономики и население стал вливать гигантские денежные средства. В результате с февраля 2020-го по конец 2021 года денежная масса в США выросла на $5,9 трлн. В то же время, подчеркнул, российский лидер, РФ действовала гораздо аккуратнее, более точечно.

«Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно», — отметил Путин.

Однако, подчеркнул президент, это оказалось не так.

«И собственно говоря, люди порядочные в Штатах, такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка финансовых и экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине», — заключил он.

Накануне помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин высказал мнение, что причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. По его словам, Штаты еще во времена пандемии «напечатали доллары», которые разошлись по всему миру. Это привело к инфляции, и цены на продукты резко поднялись.

Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков 2 июня также заявил, что конфликт вокруг Украины не был первопричиной голода на планете, но обострил ситуацию для тех стран, что только начинали преодолевать продовольственный кризис или, наоборот, «пытались удержаться на краю пропасти», на котором они оказались из-за вооруженных конфликтов, пандемии коронавируса, экономических неурядиц, природных и стихийных бедствий.

В середине мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна с подобными обвинениями. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов.