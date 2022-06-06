Росгвардия уничтожила шесть националистов из «Кракена» в Харьковской области

В Харьковской области бойцы Росгвардии уничтожили шесть боевиков из националистической группировки «Кракен» и одного взяли в плен. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ведомства.

«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников ДРГ (диверсионно-разведывательной группы. — Ред.) противника был взят в плен», — сказано в сообщении.

В ходе осмотра места, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что боевики принадлежат к националистической группировке «Кракен». Это подтвердил и пленный, добавили в Росгвардии.

30 мая в Минобороны РФ рассказали, что боевики «Кракена» проводят под Харьковом карательные рейды и похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах.

26 мая сообщалось, что росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области. Отмечалось, что один из задержанных сообщил о замаскированном тайнике рядом с местом его проживания. В нем росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12-го и 16-го калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть.

Днем ранее Росгвардия нашла в Харьковской области крупную партию оружия и боеприпасов. В кузове пикапа Toyota были обнаружены 60 снарядов к гранатомету и более 50 пистолетов браунинг с патронами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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