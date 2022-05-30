Минобороны рассказало о похищении людей карателями «Кракена» под Харьковом

Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды и похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах, сообщил 30 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно.

Такие преступные действия киевского режима демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение международным гуманитарным правом, указал Мизинцев.

Он также добавил, что коллективный Запад не заинтересован в проведении беспристрастного расследования.

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