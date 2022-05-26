Кадыров заявил о насильной мобилизации Киевом жителей Украины

Украинские националисты похищают людей любой степени подготовленности и заставляют их воевать против Вооруженных сил России. Об этом 26 мая в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео, где двое украинских военнопленных рассказывают, как попали на фронт.

«Это какими же низко падшими должны быть власти Украины, что выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую. <...> По свидетельствам пленных, <...> украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей», — прокомментировал он видеокадры.

Кадыров отметил, что похищенных, как и тысячи других мобилизованных местных жителей, держат впроголодь.

Опираясь на слова пленных, глава Чечни сообщил, что, «в том направлении, где был дислоцирован их отряд, главным себя объявил говорящий на чеченском шайтан под позывным «Алабай», который застрелил человека, отказавшегося рыть окопы».

«Я всегда предупреждал, что у террористов, которые сбежали из Чеченской Республики, руки по локоть в крови. Ничего хорошего они не сделают ни для одного народа. От них надо ждать только беды. Вот теперь они бесчинствуют на Украине, пользуясь создавшейся ситуацией. Но недолго им осталось радоваться солнцу. С ними мы разберемся в любом случае. У нас с ними свои счеты. Главное, чтобы раньше нас сами же украинцы их не пустили на удобрение», — добавил Кадыров.

24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

В тот же день издание «Страна.ua» сообщило, что этих военнослужащих отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство.

До этого, 30 апреля, украинские пленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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