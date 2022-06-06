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Врач назвал неожиданную причину головной боли

Врач Кантаев рассказал, что неправильный прикус может быть причиной головной боли и гайморита
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Фото: Global Look press/Nikolay Gyngazov
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Врач-ортодонт Руслан Кантаев рассказал, что головную боль может вызывать неправильный прикус.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 6 июня, специалист отметил, что головная боль напряжения (ГБН) является одним из самых частых видов головной боли, которая возникает из-за перенапряжения мышц.

«Больше всего в головной боли виноваты­ мышцы шеи и лица, особенно жевательные. При неправильном прикусе зубы смыкаются несимметрично: где-то вовсе нет смыкания, а где-то оно чрезмерно сильное. Становится неудобно жевать. Жевательные мышцы перенапрягаются, чтобы компенсировать это неудобство», — объяснил врач.

Кантаев отметил, что если у человека имеется заметная асимметрия прикуса, перенапряжение может затрагивать мышцы шеи, что может усугубить головную боль. Помимо этого, из-за прикуса может развиться и хронический гайморит.

Врач объяснил, что корни верхних зубов расположены в непосредственной близости от гайморовых пазух. Часто наблюдается сужение верхней челюсти, из-за чего появляется скученность зубов, которые как бы наезжают друг на друга. При этом тесно не только самим зубам, но и их корням. Из-за этого корни могут сдавливать гайморовы пазухи.

«Бывают случаи, что корень зуба буквально врезается в гайморову пазуху, из-за чего в ней образуются кисты — образования, заполненные жидкостью», — пояснил ортодонт.

По его словам, киста гайморовой пазухи может приводить к хроническому насморку и гаймориту, а также являться причиной головной боли.

Врач также рассказал, что неправильный прикус приводит к дисфункции челюстного сустава, стиранию эмали зубов, заболеваниям ЖКТ из-за плохого пережевывания. Он предупредил, что неправильный прикус может привести к преждевременному старению гипертонуса мышц лица, вызывающего раннее возникновение морщин и птоза.

Также последствием неправильного прикуса может быть храп и нарушение дыхания. По словам медика, это не только чревато дискомфортом, но и повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы вплоть до инсульта.

Кантаев заверил, что исправить прикус и избавиться от этих проблем можно в любом возрасте, в частности, с помощью металлических брекетов или прозрачных съемных элайнеров (еврокапп).

В мае стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили продукты, которые повышают вероятность развития кариеса. Так, сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Также не рекомендуется излишнее употребление сладкой и соленой пищи. Врачи посоветовали полоскать рост после употребления леденцов, которые, как и многие сладкие продукты, провоцируют кариес. Для того чтобы убрать остатки пищи со стенок зубов, можно использовать ирригаторы или обычную воду.

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