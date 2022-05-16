Стоматологи перечислили вызывающие кариес продукты

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили продукты, которые повышают вероятность развития кариеса.

Так, по словам Конникова, людям с проблемными зубами не следует злоупотреблять целым рядом продуктов.

«Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано», — приводит слова стоматолога Ura.ru.

Ортодонт Балакирева в свою очередь указала на то, что провоцируют кариес многие сладкие продукты, например, леденцы. После их употребления специалист порекомендовала полоскать рот.

«Мы всегда советуем придерживаться правила: поел — прополощи рот», — сказала Балакирева.

Чтобы убрать остатки пищи со стенок зубов, она посоветовала использовать ирригаторы или обычную воду.

В середине апреля стоматолог-хирург «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко рассказала «Известиям», какие продукты полезно употреблять в пищу для белизны зубов. Как отметила врач, белизне зубов способствуют твердые зеленые овощи — сельдерей и фрукты, а также клубника, которая содержит яблочную кислоту, способствующую отбеливанию. А укрепить эмаль помогут молочные продукты за счет содержания кальция.