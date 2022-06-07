Онколог назвала повышающие риск рака популярные продукты

Результаты исследований указывают на связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Об этом 7 июня «Известиям» рассказала доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

По ее словам, ни один отдельно взятый продукт не может предотвратить развитие злокачественной опухоли. Однако нельзя сказать, что питание не влияет на риск возникновения опухоли.

Так, богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний с ожирением установлена в крупных исследованиях, указала специалист.

«Красное мясо и переработанные мясные продукты также повышают риск развития опухоли кишки, в то время как богатая волокнами пища, молочные продукты и сыры уменьшают вероятность появления этого рака. Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Так что мы можем повлиять на наше здоровье, но комплексно, а не употребляя какой-нибудь чудодейственный продукт или даже таблетку», — резюмировала Секачева.

24 мая руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков предупредил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. По словам врача, в целом в России статистика онкологических заболеваний сегодня далеко не позитивная: людей, заболевших раком, с каждым годом становится всё больше.