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Онколог назвала повышающие риск рака популярные продукты

Онколог Секачева заявила, что алкоголь повышает риск развития некоторых видов рака
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Результаты исследований указывают на связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Об этом 7 июня «Известиям» рассказала доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

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По ее словам, ни один отдельно взятый продукт не может предотвратить развитие злокачественной опухоли. Однако нельзя сказать, что питание не влияет на риск возникновения опухоли.

Так, богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний с ожирением установлена в крупных исследованиях, указала специалист.

«Красное мясо и переработанные мясные продукты также повышают риск развития опухоли кишки, в то время как богатая волокнами пища, молочные продукты и сыры уменьшают вероятность появления этого рака. Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя. Так что мы можем повлиять на наше здоровье, но комплексно, а не употребляя какой-нибудь чудодейственный продукт или даже таблетку», — резюмировала Секачева.

24 мая руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков предупредил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. По словам врача, в целом в России статистика онкологических заболеваний сегодня далеко не позитивная: людей, заболевших раком, с каждым годом становится всё больше.

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