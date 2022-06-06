Житель Щелкова госпитализирован с ножевым ранением

В подмосковном Щелкове мужчину доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, госпитализирован был 25-летний местный житель. Врачи зафиксировали у него проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Его доставили в медучреждение прямо из его квартиры, расположенной на улице Космодемьянская.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали 27-летнюю москвичку по подозрению в совершении преступления, которое произошло в ходе совместного распития спиртных напитков в результате ссоры.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, пишет РИАМО.

В конце апреля в лесном массиве на западе Москвы неизвестный напал на мужчину с ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа, ранение нижней доли легкого, правосторонний травматический гемопневмоторакс, множественные колото-резаные раны левого бедра и ягодицы. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.