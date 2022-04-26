Неизвестный напал с ножом на мужчину в лесном массиве в Москве

В лесном массиве на западе Москвы неизвестный напал на мужчину с ножом. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва», инцидент произошел вечером 24 апреля. В правоохранительные органы поступило сообщение, что мужчина 2000 года рождения с ножевыми ранениями находится возле одного из домов на Славянском бульваре.

Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа, ранение нижней доли легкого, правосторонний травматический гемопневмоторакс, множественные колото-резаные раны левого бедра и ягодицы.

Правоохранители выяснили, что в тот день не позднее 23:20 неизвестный напал на потерпевшего с ножом в лесном массиве напротив д. 3 по Славянскому бульвару.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что конфликт двух мужчин произошел в центре Москвы в ночь на 24 апреля, в результате один из них получил ножевое ранение и скончался. По данным «Известий», инцидент произошел недалеко от кафе на Николоямской улице. Мужчины начали потасовку еще в самом заведении, а затем вышли на улицу. Там один из них ударил оппонента ножом в сердце, в результате чего тот скончался до приезда врачей.

По информации источника, убитым оказался 23-летний хоккеист Роман Дидур. Нападавший сбежал с места происшествия, однако в течение нескольких часов был задержан.