Эксперт рассказала о возможных итогах вотума премьер-министру Британии Джонсону

Если премьер-министру Великобритании Борису Джонсону выразят недоверие, то тогда Консервативная партия будет избирать нового лидера. Кого она выберет, тот и станет новым главой британского кабмина. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказала «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, это далеко не формальная процедура, однако здесь надо знать ее технические аспекты. Как указала эксперт, вотум состоится, поскольку 54 члена консервативной фракции в парламенте написали письма с выражением недоверия лидеру партии, а это 15% фракции.

«Решение считается принятым, если проголосует в ту или иную сторону половина фракции. Поэтому консерваторы, которые недовольны Джонсоном, будут думать: оставлять им его на посту лидера и заняться вотумом позже, ближе к выборам, которые запланированы на 2024 год, или решить вопрос сейчас. Если половина фракции (50% + 1) выразит ему доверие, то тогда Джонсон останется на посту лидера партии и премьер-министра», — пояснила Ананьева.

Согласно правилам, повторный вотум можно будет провести только через год, но сказать, что позиции действующего главы британского правительства в этом случае будут устойчивыми, нельзя, подчеркнула она. Как напомнила эксперт, предыдущий премьер-министр страны Тереза Мэй в свое время выиграла подобный вотум, однако всё равно через полгода была вынуждена сама уйти в отставку, так как ее пребывание на посту лидера партии было политически невозможным.

«Если Джонсону выразят недоверие, то тогда Консервативная партия будет избирать нового лидера. Кого она выберет, тот и станет премьер-министром. Но это будет выбор Консервативной партии, то есть никаких досрочных парламентских выборов не будет», — заключила Ананьева.

Ранее в этот день председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди заявил, что вечером 6 июня будет проведено голосование по вотуму недоверия Джонсону, сообщает телеканал Sky News.

При этом, как написала 1 июня британская газета The Guardian, в настоящее время в рядах Консервативной партии нет единства в вопросе необходимости ухода Джонсона ввиду отсутствия очевидного лидера среди претендентов.

По мнению газеты, у консерваторов существуют девять кандидатов, которые могут сменить главу правительства, при этом лишь у двоих — нынешнего министра иностранных дел Лиз Трасс и ее предшественника Джереми Ханта есть наибольшие шансы. У обоих рейтинг 5 из 10.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. Документ на 60 страницах посвящен скандалу вокруг вечеринок в разгар пандемии COVID-19, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

В тот же день Джонсон извинился за свои поступки. Он отметил, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии, и заплатил штраф за участие в одной из вечеринок. При этом премьер отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии. Джонсон высказал мнение, что покидать пост в разгар конфликта на Украине с его стороны было бы безответственно.