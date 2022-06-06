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Эксперт рассказала о возможных итогах вотума премьер-министру Британии Джонсону

Эксперт Ананьева рассказала, чем вотум недоверия грозит премьер-министру Великобритании Джонсону
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Если премьер-министру Великобритании Борису Джонсону выразят недоверие, то тогда Консервативная партия будет избирать нового лидера. Кого она выберет, тот и станет новым главой британского кабмина. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказала «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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По ее словам, это далеко не формальная процедура, однако здесь надо знать ее технические аспекты. Как указала эксперт, вотум состоится, поскольку 54 члена консервативной фракции в парламенте написали письма с выражением недоверия лидеру партии, а это 15% фракции.

«Решение считается принятым, если проголосует в ту или иную сторону половина фракции. Поэтому консерваторы, которые недовольны Джонсоном, будут думать: оставлять им его на посту лидера и заняться вотумом позже, ближе к выборам, которые запланированы на 2024 год, или решить вопрос сейчас. Если половина фракции (50% + 1) выразит ему доверие, то тогда Джонсон останется на посту лидера партии и премьер-министра», — пояснила Ананьева.

Согласно правилам, повторный вотум можно будет провести только через год, но сказать, что позиции действующего главы британского правительства в этом случае будут устойчивыми, нельзя, подчеркнула она. Как напомнила эксперт, предыдущий премьер-министр страны Тереза Мэй в свое время выиграла подобный вотум, однако всё равно через полгода была вынуждена сама уйти в отставку, так как ее пребывание на посту лидера партии было политически невозможным.

«Если Джонсону выразят недоверие, то тогда Консервативная партия будет избирать нового лидера. Кого она выберет, тот и станет премьер-министром. Но это будет выбор Консервативной партии, то есть никаких досрочных парламентских выборов не будет», — заключила Ананьева.

Ранее в этот день председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди заявил, что вечером 6 июня будет проведено голосование по вотуму недоверия Джонсону, сообщает телеканал Sky News.

При этом, как написала 1 июня британская газета The Guardian, в настоящее время в рядах Консервативной партии нет единства в вопросе необходимости ухода Джонсона ввиду отсутствия очевидного лидера среди претендентов.

По мнению газеты, у консерваторов существуют девять кандидатов, которые могут сменить главу правительства, при этом лишь у двоих — нынешнего министра иностранных дел Лиз Трасс и ее предшественника Джереми Ханта есть наибольшие шансы. У обоих рейтинг 5 из 10.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. Документ на 60 страницах посвящен скандалу вокруг вечеринок в разгар пандемии COVID-19, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

В тот же день Джонсон извинился за свои поступки. Он отметил, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии, и заплатил штраф за участие в одной из вечеринок. При этом премьер отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии. Джонсон высказал мнение, что покидать пост в разгар конфликта на Украине с его стороны было бы безответственно.

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