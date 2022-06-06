В МИД России подтвердили, что ряд европейских стран закрыли небо для самолета с Лавровым

России перекрыли очередной канал связи, когда Болгария, Северная Македония и Черногория запретили министру иностранных дел России Сергею Лаврову летать через свое воздушное пространство. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире La7.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — передает слова главы российского МИД «Газета.Ru».

Захарова также отметила, что Москва не планирует возводить очередной «железный занавес», подчеркнув, что эта риторика больше подходит Евросоюзу.

Новости о том, что три страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова в преддверии визита дипломата в Сербию, были распространены в СМИ ранее тем же днем. В частности, об этом написала сербская газета «Вечерње новости». Изначально глава российского МИДа планировал встретиться с сербским президентом Александром Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

После публикации материалов об отмене визита Лаврова сербский лидер анонсировал свое обращение к нации в понедельник, 6 июня, в ходе которого он, как ожидается, затронет соответствующий инцидент.