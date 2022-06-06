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Захарова назвала закрытие неба для Лаврова закрытием канала связи

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Запрет Болгарии, Северной Македонии и Черногории лететь через свое воздушное пространство министру иностранных дел России Сергею Лаврову — это закрытие очередного канала связи. С соответствующим заявлением 5 июня выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.

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«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — приводит слова Захаровой «Газета.Ru».

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия не собирается создавать новый «железный занавес», отметив, что подобная риторика характерна для Евросоюза.

Новости о том, что три страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова в преддверии визита дипломата в Сербию, были распространены в СМИ ранее тем же днем. В частности, об этом написала сербская газета «Вечерње новости». Изначально глава российского МИДа планировал встретиться с сербским президентом Александром Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

После публикации материалов об отмене визита Лаврова сербский лидер анонсировал свое обращение к нации в понедельник, 6 июня, в ходе которого он, как ожидается, затронет соответствующий инцидент.

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