В Турции рассказали об оплате картой «Мир» в стране

Владелец турецкого отеля Old House Эрсин Кызылэльм в воскресенье, 5 июня, рассказал «Известиям», как россияне расплачиваются картой «Мир» в стране.

«Сейчас не вижу у них (у россиян) проблем с оплатой. Сейчас наши терминалы принимают российские карты, платежи проходят», — отметил он.

Он при этом отметил, что с начала спецоперации по защите Донбасса у туристов в Турции возникали проблемы с оплатами. По его словам, на сегодняшний день в стране наблюдается больше европейских путешественников, чем российских или украинских.

«После того, как Россия с Украиной поругались, в Турции стало меньше российских туристов, а украинских вообще нет. В основном к нам приезжают из Европы: Франции, Швеции, Германии, Норвегии, Сербии», — отметил он.

Также он добавил, что в Турции хотят видеть отдыхающих россиян.

«Русская культура, еда и стиль лучше, чем европейская. Нам нравится Россия. Я знаю, что сейчас там мало самолетов, и билеты подорожали, как сезон начался. Но мы все равно ждем российских туристов», — сказал Кызылэльм.

Гражданка России Екатерина, которая три года проживает в Турции, рассказала «Известиям», что проблем с оплатой по карте «Мир» у нее практически не возникает. Также она отметила, что в банках можно без проблем снять деньги с небольшим процентом. Процент, который берут в банках — примерно 160 рублей с 1000 лир.

При этом россиянка добавила, что крупные супермаркеты в Турции, например, Migros — принимают оплату картой «Мир». В других магазинах расплатиться она пока не смогла. Но подчеркнула, что «банкоматы везде есть, поэтому без проблем можно снять и оплатить».

Ранее, 7 апреля, генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин сообщал, что турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир‎»‎, поэтому проблем с расчетами на курортах у путешественников не возникнет.