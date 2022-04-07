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Турция пообещала российским туристам беспроблемные расчеты по карте «‎Мир»

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Турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир‎»‎, поэтому проблем с расчетами на курортах у путешественников не возникнет. Об этом в интервью «Известиям» в четверг, 7 апреля, заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.

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«Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой «Мир» довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее», — пояснил он.

Егармин уточнил, что пока карту «‎Мир»‎ принимают не все отели, потому призвал российских туристов заранее уточнить возможность оплаты. По его словам, турецкие банки, которые принимают карты «‎Мир»‎, «‌‎достаточно большие и находятся практически везде — можно пойти и снять необходимые деньги». Он отметил, что это не фатальная проблема, ее нельзя назвать «непреодолимым препятствием».

По данным на апрель 2022 года, карту «‎Мир»‎ в Турции принимают три банка: Ziraat Bankasi, Vakif Bank, Is Bankasi.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Масштабировать систему «Мир» в Турции достаточно просто»

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