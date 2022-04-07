Турция пообещала российским туристам беспроблемные расчеты по карте «‎Мир»

Турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир‎»‎, поэтому проблем с расчетами на курортах у путешественников не возникнет. Об этом в интервью «Известиям» в четверг, 7 апреля, заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.

«Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой «Мир» довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее», — пояснил он.

Егармин уточнил, что пока карту «‎Мир»‎ принимают не все отели, потому призвал российских туристов заранее уточнить возможность оплаты. По его словам, турецкие банки, которые принимают карты «‎Мир»‎, «‌‎достаточно большие и находятся практически везде — можно пойти и снять необходимые деньги». Он отметил, что это не фатальная проблема, ее нельзя назвать «непреодолимым препятствием».

По данным на апрель 2022 года, карту «‎Мир»‎ в Турции принимают три банка: Ziraat Bankasi, Vakif Bank, Is Bankasi.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Масштабировать систему «Мир» в Турции достаточно просто»