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Суд арестовал обвиняемого в убийстве дочери замминистра в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд арестовал 17-летнего подростка Кирилла, обвиняемого в убийстве дочери замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина, до 3 августа. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила прокуратура Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве девушки в Одинцово, меру пресечения в виде заключения под стражу до 03.08.2022», — сообщает ведомство в Telegram.

Днем ранее соседи рассказали об обвиняемом в убийстве подростке. По их словам, юноша всегда производил хорошее впечатление, был вежлив и обходителен. Одна из соседок также рассказала, что подросток редко появлялся в родительском доме.

Тело 17-летней Евы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 3 июня, в заброшенном доме вблизи подмосковного села Немчиновка Одинцовского городского округа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, тело девушки было найдено в 21:00, а с момента убийства прошло около шести часов.

17-летний Кирилл стал первым подозреваемым в убийстве Евы как ее молодой человек. Как сообщил источник «Известий», за несколько дней до происшествия у пары произошел конфликт, и молодые люди решили выяснить отношения. Предположительно, вновь возникшая словесная перепалка и закончилась убийством.

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