В Одинцово нашли убитой 17-летнюю дочь замминистра в заброшенном здании

В подмосковном селе Немчиновка в Одинцово в пятницу, 3 июня, обнаружено тело 17-летней девушки.

В полицию поступило сообщение о страшной находке и на место немедленно выехала следственно-криминалистическая группа.

По данным «Известий», погибшая — дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина. В убийстве подозревается Кирилл Юрчиков — 17-летний знакомый девушки. Предполагается, что он сбежал с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

31 мая в Тверской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 25-летней женщины. Ее подозревают в убийстве собственного ребенка «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем».