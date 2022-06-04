Соседи назвали подозреваемого в убийстве дочери замминистра в Подмосковье «вежливым»

Соседи рассказали о 17-летнем подростке, которого подозревают в убийстве дочери замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина.

По словам соседей, юноша всегда производил хорошее впечатление, был вежлив и обходителен.

Соседка также рассказала, что подросток редко появлялся в родительском доме.

Жители элитного коттеджного поселка полагают, что парень жил в Москве. Убитая девушка, судя по социальным сетям, относилась к числу золотой молодежи.

Тело 17-летней Евы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 3 июня, в заброшенном доме вблизи подмосковного села Немчиновка Одинцовского городского округа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, тело девушки было найдено в 21:00, а с момента убийства прошло около шести часов.

Расследование уголовного дела по факту совершения преступления взяла на контроль региональная прокуратура, о чем в ведомстве сообщили в тот же день.

Девушка отдыхала в компании знакомых, среди которых был молодой человек Кирилл. Он стал первым подозреваемым, которого разыскали и задержали правоохранители.

С ним незадолго до совместного отдыха у девушки случился конфликт. Еще двое молодых людей — Олег и Михаил, которые были с парой, возможно, могли быть свидетелями ссоры и даже нападения на девушку.