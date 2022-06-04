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В убийстве дочери замминистра из Подмосковья заподозрили ее парня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В убийстве дочери подмосковного замминистра строительства Марата Сибатулина Евы заподозрили ее молодого человека, 17-летнего Кирилла. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил источник «Известий».

Как уточняется, молодые люди употребляли спиртное и стреляли из пневматического оружия у заброшенного дома в деревне Ромашково.

Также известно, что в течении нескольких дней до происшествия у пары произошел конфликт, и молодые люди решили выяснить отношения. Предположительно, словесная перепалка закончилась убийством.

Напомним, 3 июня вблизи подмосковного села Немчиновка в Одинцово было обнаружено тело 17-летней девушки.

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По нашим данным, погибшая — дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина.

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