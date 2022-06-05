В Мариуполе рассказали о ходе восстановления работы подстанции «Азовская»

Работники одной из важнейших для Мариуполя подстанций «Азовская» 5 июня рассказали корреспонденту «Известий» Владимиру Лопате о ходе работы по восстановлению объекта.

«Подстанция 220 кВт «Азовская» — одна из самых важнейших для нашего города. Она питает мариупольский узел – завод имени Ильича, сам город и близлежащие поселки. Были повреждены силовые трансформаторы, сейчас проводятся работы по их демонтажу. Сейчас запитаны несколько присоединений, которые позволяют запитать водоснабжение города и близлежащие поселки», — рассказал диспетчер подстанции.

По его словам, подача напряжения планируется по основным питающим линиям «Азовское №1» и «Азовское №2», что позволит обеспечивать электричеством подстанции и входящих потребителей.

«Наша подстанция в основном запитывает правую сторону Мариуполя, также линии идут в Запорожскую область», — добавил он.

В ближайших планах — восстановление электроснабжения 110 кВт, для чего будут запитаны третья и четвертая секции, восстановление работ планируется завершить к понедельнику.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Министерство обороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов формирования возбуждены уголовные дела в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Для трудоустройства возвращающихся в город жителей был организован центр занятости, о котором 5 июня рассказали «Известия». Отмечается, что жители города желают восстановиться на своих местах работы, а также помочь городу в восстановлении.

Для обеспечения безопасности жителей в городе проводится разминирование взрывных устройств, оставленных боевиками, которое 3 июня показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Для помощи жителям во время восстановления города сотрудники Следственного комитета РФ 1 июня привезли горожанам гуманитарную помощь. Привезенные следователями полевые кухни накормили жителей, а детям были розданы воздушные шары и сладости.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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