Спикер рады Стефанчук допустил поставки на Украину подводных лодок из Германии

Председатель Верховной рады Украины, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук рассчитывает, что Киев получит от Берлина подводные лодки. Об этом в субботу, 4 июня, пишет «Коммерсант».

О поставках подводных лодок Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт после встречи, которая прошла в Киеве в пятницу, 3 июня.

«Мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — отметил Стефанчук.

В то же время со стороны Берлина официальных комментариев по военной поддержке подлодками не поступало, пишет «Украинская правда».

28 мая стало известно, что последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения, но при этом пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что происходит замедление поставок, несмотря на то что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1, однако поставок пока нет.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой 24 февраля объявил Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующий указ.

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