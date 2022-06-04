Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»

«Роскосмос» займется восстановление работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом 4 июня заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе «Спектр-РГ» вместе с российским телескопом», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Говоря о прекращении работы немецкого телескопа, Рогозин указал на то, что те, кто принимал это решение, «не имеют никакого морального права сегодня остановить ради человечества эти исследования».

Проект «Спектр-РГ» был запущен в 2019 году совместно с Германией. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами — российским ART-XC и немецким eROSITA.

18 мая президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отмечал, что в настоящее время по решению Германии россиянам пришлось отключить немецкий телескоп «Спектра-РГ» и в настоящее время на аппарате работает только один отечественный прибор.

Он также указал на важность полноценной работы обсерватории, рассказав, что российские ученые с помощью телескопа на «Спектре-РГ» за последние годы открыли миллионы новых объектов в космосе — черные дыры, квазары и другие.

Так, в августе 2021 года ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский сообщил, что с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ» удалось совершить ряд открытий. В частности, аппарат подтвердил космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва.