В РАН заявили о лидерстве России в изучении дальнего космоса

Российские ученые с помощью телескопа «Спектр РГ» за последние годы открыли миллионы новых объектов в космосе — черные дыры, квазары и другие. Поэтому Россия по праву является лидером в изучении дальнего космоса, о чем сообщил в среду, 18 мая, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Важно, что наша страна является лидером в изучении дальнего космоса посредством рентгеновского и гамма-диапазона. Это очень короткие длины волн, если говорить про фотоны, то здесь речь идет о фотонах с энергией на уровне десятков мегаэлектронвольт. А диапазон оптический — это один-два электронвольта. То есть это более жесткое излучение», — сказал Сергеев во время марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание».

По его словам, в 2019 году был запущен космический аппарат «Спектр РГ», который работает в диапазоне рентген- и гамма-диапазоне. До него удачно отработал «Спектр Р» — в радиодиапазоне. Следующим будет «Спектр-УФ», который задействуют в ультрафиолетовом диапазоне.

«Рентгеновский диапазон — это очень высокоэнергетическое горячее событие, которое происходит во Вселенной. С помощью этого аппарата обнаружено огромное количество новых черных дыр, большое количество квазаров. По существу, мы пополнили мировой альбом наблюдений звездного неба миллионами новых объектов, которые светят в этом диапазоне», — сказал глава РАН.

Он также указал, что в настоящее время по просьбе Германии россиянам пришлось отключить немецкий телескоп «Спектра-РГ», и в настоящее время на аппарате работает только один отечественный прибор. Однако в РАН надеются, что сотрудничество на международном уровне рано или поздно возобновится вновь.

6 августа 2021 года ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский сообщил, что с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ» удалось совершить ряд открытий. В частности, аппарат подтвердил космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва.

В декабре 2020 года российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» увидела разрушение звезды, которая пролетела слишком близко от сверхмассивной черной дыры.

В феврале того же года астрономы обнаружили на расстоянии 390 млн световых лет от Земли последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с момента Большого взрыва.