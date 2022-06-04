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Президент Франции Макрон заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем

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Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, заявил, что Россию нельзя унижать, объяснив это тем, что рано или поздно странам придется искать выход из сложившегося кризиса вместе с Москвой.

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«Нельзя унижать Российскую Федерацию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — заявил французский лидер в интервью La Depeche, выразив уверенность, что Париж должен выполнять роль посредника в этом вопросе.

Кроме того, французский президент привел данные, сколько за последние полгода он провел времени в телефонных переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, на эти беседы ушло порядка 100 часов. При этом он добавил, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

О необходимости диалога с Россией ранее заявляли и в МИД Французской Республики. Новая глава ведомства Катрин Колонна 30 мая сказала, что Париж поддерживает диалог с Москвой, чтобы работать вместе по конкретным вопросам.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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