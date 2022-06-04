Инженеры ЗВО провели разминирование в населенных пунктах Харьковской области

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса продолжают проводить разминирование населенных пунктов в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований.

Саперные подразделения выезжают на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий по запросам местных жителей. По прибытию проводится инженерная разведка местности и оценивается обстановка. Затем группа очищает местность от взрывоопасных предметов.

После определения степени опасности неразорвавшихся боеприпасов боевиков Украины, обнаруженные предметы в случае, если их можно транспортировать, грузятся в автомобили, специально оборудованные для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами. Боеприпасы вывозятся на полигон подрыва, размещаются в окопе и подрываются с применением тротиловых зарядов. Поврежденные или неисправные мины уничтожаются на месте накладным зарядом.

Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин на дорогах и сельскохозяйственные полях.

Накануне военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как проходит разминирование «Азовстали». Саперы находят там огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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