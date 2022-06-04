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Россияне при электронном оформлении визы в Мексику получили отказ на украинском языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне получают отказ на украинском языке. Об этом в субботу, 4 июня, сообщает корреспондент «Известий».

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Для оформления электронной визы необходимо заполнить на сайте мексиканской дипмиссии анкету с личными данными, включающими пункт «гражданство», и указать даты посещения Мексики.

В настоящее время, если в графе гражданства «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке.

О трудностях с получением туристических и иных виз в Великобританию в мае предупредил МИД РФ. Проблема и здесь в оплате консульского сбора — ее нельзя произвести банковскими картами Visa или Mastercard, выпущенными в России, поскольку трансакция происходит на британском сайте. Наличными оплатить сбор тоже нельзя.

31 мая, согласно результатам международного опроса, стало известно, что самой русофобской страной в мире стала Польша. Исследование проводилось в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также Европы. Отрицательно относятся к России 87% опрошенных поляков.

Также в число стран с наиболее негативным отношением к России вошли Португалия (79%), Италия (65%), Великобритания (65%), Швеция (77%), США (62%) и Германия (62%).

Антироссийские настроения резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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