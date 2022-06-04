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Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $121 впервые с 24 марта

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
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Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $121, о чем стало известно 3 июня из опубликованных на сайте биржи данных торгов.

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Речь идет о фьючерсах на нефть марки Brent на август 2022 года, уточняет биржа. В течение всего дня торгов цена на баррель Brent росла и в конечном итоге достигла значения в $121,28.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI, в свою очередь, достигла значения в $120,42.

31 мая биржа ICE отчиталась о том, что июльские фьючерсы на нефть Brent пробили отметку в $123. Ранее в этот день Brent достигла отметки $118 впервые с 25 марта.

27 мая аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что в ближайшее время цена нефти будет превышать $100 и лишь вырастет, так как на рынке возник дефицит углеводородов. В качестве одной из причин он привел снятие коронавирусных ограничений в Китае и, как следствие, увеличение спроса на нефть, которое повлекло ее нехватку на мировом рынке.

Как пояснил эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, такая ситуация на рынке приводит к тому, что Россия получает рекордные доходы от продажи углеводородов. По его словам, еще одним фактором, который увеличивает цены на нефть, являются санкции против нефтегазового сектора России, провоцирующие дефицит нефти на мировом рынке.

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