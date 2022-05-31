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Цена нефти марки Brent достигла $118 впервые с 25 марта

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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Ying
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Цена нефти марки Brent достигла отметки в $118 впервые с 25 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE от 31 мая.

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Такие показатели демонстрировали фьючерсы на Brent за июль, которые выросли более чем на $2 с 30 мая, когда минимальная цена за баррель Brent в течение дня составляла $119,83.

Нефть марки Brent дорожала и ранее. В частности, 17 апреля цена за баррель Brent превысила отметку в $112, а 17 мая — в $115.

27 мая аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, комментируя динамику цен на нефть, предположил, что в ближайшее время цена нефти будет превышать $100 и лишь вырастет, так как на рынке возник дефицит углеводородов. В качестве одной из причин он привел снятие коронавирусных ограничений в Китае и, как следствие, увеличение спроса на нефть, которое повлекло ее нехватку на мировом рынке.

Такая ситуация на рынке приводит к тому, что Россия получает рекордные доходы от продажи углеводородов, рассказал в тот же день эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он подчеркнул, что еще одним фактором, который увеличивает цены на нефть, являются санкции против нефтегазового сектора России, провоцирующие дефицит нефти на мировом рынке.

Страны Запада ввели санкции против нефтегазового сектора России в контексте проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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