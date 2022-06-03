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Китаист оценил готовность КНР помочь России в условиях санкций

Китаист Портяков рассказал, готовы ли в КНР оказать реальную помощь России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Поручение председателя КНР Си Цзиньпина найти способы финансовой поддержки России — это скорее изображение желания помочь РФ, чем готовность к реальным действиям. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил «Известиям» главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.

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«Никто не сказал, что готов помочь, сказано было, что будут изучать вопрос. Думаю, что это скорее уловка: в Пекине чувствуют недовольство России политикой Китая в торгово-экономических связях, но отказываться от своих заверений, что они на стороне России и помогут всем, чем могут, китайцам неудобно. Поэтому и возникла такая фигура речи, что они предпринимают все усилия», — указал он.

При этом, по словам эксперта, возможности Китая ограничены, так что оказать реальную помощь России довольно сложно.

Накануне американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры.

Как отметил один из собеседников издания в американской администрации, Пекин также стремится найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки России.

Также собеседники WP сообщили о якобы имевших место консультациях Москвы и Пекина, в ходе которых стороны обсуждали возможные меры поддержки России в условиях наступления западных санкций, в частности выполнение «торговых обязательств», бывших между странами до начала спецоперации в Донбассе, а также предоставление технологий и товаров, недоступных из-за западных санкций.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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