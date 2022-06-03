Анна Нетребко заявила об отсутствии планов выступать в России

Российская и австрийская оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко не собирается давать концерты в России на данный момент. Об этом она сообщила в среду, 1 июня, австрийскому изданию Zeit.

«В настоящее время у меня нет планов петь в России, даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я считаю, что сейчас не самое подходящее время», — заявила Нетребко.

Однако она добавила, что любит выступать в родной стране и с нетерпением ждет возможности снова спеть там, как только позволят обстоятельства.

«Там я научилась петь, там я начала свою карьеру, и я очень ценю пение для своей аудитории в России», — сказала артистка.

Между тем 7 апреля агент Нетребко Максим Берин заявлял «Известиям», что артистка планирует выступить на петербургском фестивале «Звезды белых ночей», который проводится с мая по июль 2022 года.

Анна Нетребко вернулась к работе в мае после вынужденного перерыва, который произошел на фоне спецоперации России по защите Донбасса. С началом боевых действий в феврале 2022 года нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с ней, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России.

Вместе с тем 30 марта артистка высказалась в соцсетях против специальной операции. При этом она подчеркнула, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны. На следующий день Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за ее позиции по Украине.