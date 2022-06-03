Реклама
Прямой эфир

Анна Нетребко заявила об отсутствии планов выступать в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская и австрийская оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко не собирается давать концерты в России на данный момент. Об этом она сообщила в среду, 1 июня, австрийскому изданию Zeit.

«В настоящее время у меня нет планов петь в России, даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я считаю, что сейчас не самое подходящее время», — заявила Нетребко.

Культурное волнение: Нетребко споет в Цюрихе, но Большой не приедет в Лондон
Как геополитическая напряженность сказывается на работе артистов

Однако она добавила, что любит выступать в родной стране и с нетерпением ждет возможности снова спеть там, как только позволят обстоятельства.

«Там я научилась петь, там я начала свою карьеру, и я очень ценю пение для своей аудитории в России», — сказала артистка.

Между тем 7 апреля агент Нетребко Максим Берин заявлял «Известиям», что артистка планирует выступить на петербургском фестивале «Звезды белых ночей», который проводится с мая по июль 2022 года.

Анна Нетребко вернулась к работе в мае после вынужденного перерыва, который произошел на фоне спецоперации России по защите Донбасса. С началом боевых действий в феврале 2022 года нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с ней, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России.

Вместе с тем 30 марта артистка высказалась в соцсетях против специальной операции. При этом она подчеркнула, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны. На следующий день Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за ее позиции по Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022