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Последствия крупного пожара в бизнес-центре в Москве сняли с коптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Последствия крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве сняли с помощью беспилотника. «Известия» публикуют кадры.

На видео можно заметить, как пожарные продолжают проливать обугленные конструкции. На месте находится свыше десяти автомобилей МЧС.

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Пожар в «Гранд Сетунь Плаза» произошел ранее 3 июня. Сообщалось, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5.

Возгорание было потушено при участии свыше 340 человек и около 100 единиц техники. По последней информации, всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы.

По факту пожара столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматривается несколько причин возгорания, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с «Известиями» описал порядок действий при пожаре в большом здании по типу бизнес-центра, а также рассказал, как действовать людям, которые оказались заблокированными в горящем помещении. По его словам, первое, что необходимо сделать в подобных случаях, — передать информацию о себе по телефону 112.

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