Эксперт по безопасности назвал способы спастись при пожаре в бизнес-центре

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов 3 июня в беседе с «Известиями» описал порядок действий при пожаре в большом здании типа бизнес-центра, а также рассказал, как действовать гражданам, которые оказались заблокированными в горящем помещении.

Советы по пожарной безопасности специалист дал на фоне пожара, случившегося в пятницу в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Так, первое, что необходимо сделать в подобных случаях, — это подать информацию о себе по телефону «112».

«Во вторых, в зданиях бизнес-центров, как правило, существует так называемая обратная связь с зонами оповещения. Сложный технический термин, суть которого заключается в том, что на стене здания внутри, как правило, в коридорах, есть специальная кнопка, так называемая связь с зоной оповещения. Если на нее нажать, то диспетчер увидит, в каком месте здания человек нажал на эту кнопку. Ну и, соответственно, этот человек говорит, что попал в такую ситуацию и не может покинуть здание», — пояснил специалист.

Следующим этапом станет поиск в здании места, которое называется зоной безопасности. Эти зоны помечены на планах эвакуации, которые висят в каждом здании бизнес-центра. Как пояснил Кузнецов, зона безопасности — это место которое специально отгорожено, чтобы человек смог переждать опасную ситуацию до прибытия пожарных подразделений.

«Проблема в том, что персонал бизнес-центра худо-бедно знает, где всё это расположено, а вот посетители, разумеется, этого не знают. Поэтому советы, которые даю, они хороши для тех, кто разбирается. А для тех, кто не разбирается, конечно, воспользоваться этими советами, кроме позвонить 112, будет сложновато», — отметил эксперт.

Он также порекомендовал определить, в каком месте здания возник пожар, и постараться как можно больше дистанцироваться от этой зоны. Кроме того, необходимо подойти к окну и подать окружающим знаки, например, выбросив что-то, чтобы пожарные смогли понять, где находится человек, и эвакуировать его при помощи автолестницы.

«Что касается обеспечения пожарной безопасности бизнес-центра. Есть три организации которые наблюдают за процессом строительства здания и его эксплуатации и на каждом этапе могут контролировать правильность соблюдения требований. Это, в частности, государственная экспертиза, которая рассматривает проекты здания и выявляет в них недочеты. И после того как проектировщик эти недочеты устранил, выдает разрешение на строительство», — рассказал Кузнецов.

По его словам, эти три организации имеют высокий квалификационный состав и опыт работы в этой области. И если все согласования прошли правильно и без замечаний, то риск возникновения пожаров значительно понижается, резюмировал эксперт.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошел ранее в пятницу. Сообщалось, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. Пожар был потушен при участии свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Всего из здания было эвакуировано более 120 человек.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, двое пострадавших в результате пожара обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает.