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Загоревшийся БЦ «Гранд Сетунь Плаза» принадлежит нескольким владельцам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Здание загоревшегося бизнес-центра (БЦ) «Гранд Сетунь Плаза» находилось в под управлением Plaza Development. Об этом рассказали «Известиям» несколько источников на рынке недвижимости в пятницу, 3 июня. Аналогичные данные есть в базе «СПАРК-Интерфакс».

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Сегодня собственник — ЗПИФ — имущественный комплекс без образования юридического лица, в котором продажа паев происходит только в период его формирования или дополнительной выдачи —, сообщили собеседники.

«Там продавали блоками помещения и там много маленьких и больших собственников. Здание в реализации находилось под управлением Plaza Development. Но теперь вопрос к управляющей компании (УК)», — рассказал один из источников.

Согласно данным, представленным на сайте УК «ГСБ», бизнес-центр находится по управлением Plaza Development. По информации «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор компании — Владимир Логинов, учредители — Наталья Каверина и Василий Киселев (по 50% долей у каждого).

Сообщение о пожаре в БЦ поступило в МЧС в 09:31 пятницы. Согласно последним данным, с верхних этажей спасли двух человек, один из спасенных госпитализирован. Всего эвакуировали более 120 человек. В тушении пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место происшествия направлено три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский. МЧС России опубликовано видео изнутри горящего здания.

На данный момент открытое горение в «Гранд Сетунь Плаза» локализовано.

Возгоранию присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту ЧП столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

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