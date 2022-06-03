Грузовикам запретили проезд по мосту в Томске в дневные часы

Администрация Томска попросила ГИБДД строго контролировать движение большегрузных автомобилей по ремонтируемому Коммунальному мосту. Дело в том, что в последнее время участились случаи нарушений водителями грузовиков введенных для них ограничений.

Движение фур по переправе разрешено лишь в ночные часы, с 00.00 до 05.00. На въездах установлены соответствующие знаки. Однако в соцсетях периодически появляются фото и видео того, как грузовики проезжают по этому мосту и утром, и днем.

Как сообщает РИА «Томск», городские власти также договорились с автоинспекторами, что те будут по возможности в приоритетном порядке прибывать на ДТП, если оно случилось на Коммунальном мосту или подъездах к нему. В ГИБДД высказали готовности при необходимости выставлять специалиста для регулировки движения в ручном режиме.

На капитальный ремонт объекта Томск получил из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Торги по выбору подрядчика дважды не состоялись из-за отсутствия желающих. В третий раз их выиграла иркутская компания «Пик».

Ремонт стартовал 25 мая, и с первого дня в этом районе фиксируются многокилометровые пробки.

Власти Томска решили не устанавливать понтонный дублер на время ремонта Коммунального моста. Причиной стало сильное течение в реке Томи, а также высокая стоимость наплавной конструкции.