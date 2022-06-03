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Шесть банков заявили о планах запустить переводы в Белоруссию через СБП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Шесть кредитных организаций — ВТБ, «Дом.рф», ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк — планируют запустить перечисления в Белоруссию после того, как Центробанк (ЦБ) протестирует функционал, заявили «Известиям» их представители в пятницу, 3 июня.

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В ВТБ подчеркнули: там уже участвуют в пилотировании сервиса. В МТС-Банке уточнили, что намерены реализовать услугу до конца 2022 года, в «Ренессанс Кредите» — в 2023-м.

Прорабатывают возможность запуска трансграничных переводов еще четыре финорганизации — «Хоум Кредит», Газпромбанк, Росбанк, Почта Банк. Абсолют-Банк и «Синара» сообщили, что готовы подключить услугу, если зафиксируют интерес к ней, в том числе со стороны зарубежных партнеров.

У клиентов значительно сократились привычные способы перечислений за рубеж, поэтому в ВТБ ждут повышенного интереса к новому сервису, особенно при расширении географии этих операций на страны ЕАЭС и СНГ, заявили в банке.

ЦБ планирует запустить переводы в Белоруссию по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП) до конца 2022 года, заявляла в мае директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Она подчеркнула, что функционал будет необязательным для кредитных организаций. Вместе с тем многие банки уже работают над внедрением сервиса трансграничных переводов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Чувство номера: шесть банков готовы запустить переводы в Белоруссию через СБП»

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