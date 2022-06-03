В ГД пояснили несвоевременность референдума о вхождении Южной Осетии в РФ

Одним из последствий проведения референдума по вопросу присоединения Южной Осетии (ЮО) к России нынешним летом стало бы резкое ухудшение отношений России и Грузии. А это было бы не на руку Москве с учетом продолжающейся спецоперации на Украине и санкционной войны с западными странами. Такое мнение «Известиям» выразил в пятницу, 3 июня, зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

«В Грузии недостаточно стабильная ситуация — там идет внутриполитическая борьба между сторонниками Саакашвили, которые готовы воевать с Россией до последнего грузина, и нынешним правительством, которое, конечно, не пророссийское, но при этом исходит из того, что своя рубашка ближе к телу. Оно дало приют тем, кто уехал из России, не поощряет санкции. Грузия нам важна и в контексте происходящего на Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Всё это вместе взятое надо оценивать, а [экс-президент Южной Осетии Анатолий] Бибилов на это не обратил внимания», — сказал Константин Затулин.

Схожую мысль «Известиям» выразил и грузинский экс-министр по делам реинтеграции, ныне конфликтолог и эксперт Университета имени Григола Робакидзе в Тбилиси Паата Закареишвили.

«Скорее всего, между Тбилиси и Москвой были дискуссии, что если этот референдум состоится, это вызовет волнения в Грузии и поставит под сомнение власть и влияние партии «Грузинская мечта», которая более или менее лояльна к российской власти. Это теоретически могло бы привести к досрочным выборам и изменению политики Грузии не в интересах Москвы. РФ с этим считается, потому и предпринимает шаги, чтобы референдум не состоялся», — отметил грузинский эксперт.

Напомним, 30 мая нынешний президент ЮО Алан Гаглоев заявил о приостановке указа своего предшественника о проведении референдума, пояснив это неопределенностью возможных правовых последствий выносимого на голосование вопроса. И особо подчеркнул, что решения, которые затрагивают законные права и интересы России, недопустимо принимать в одностороннем порядке.

Днем позже он заявил: Цхинвал и Москва сошлись на том, что проведут в ближайшее время консультации, связанные с дальнейшей интеграцией и детальной проработкой юридических аспектов возможного вхождения Южной Осетии в состав России.

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«Ловкая пауза: почему Южная Осетия решила повременить с вхождением в РФ»