«Известия» побывали в центрах по приему документов на гражданство РФ в Мелитополе

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала в недавно открытом центре приема документов на российское гражданство в Мелитополе и побеседовала с жителями города.

Процедура получения российского паспорта максимально упрощена. Она проводится без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Станислав Николаевич записался еще мае, когда заработал паспортно-визовый центр. Сам он родом из Донецка. Сразу после получения гражданства надеется впервые за долгое время посетить могилу родителей.

«Мне тяжело это говорить. Я долго это ждал. Для меня это очень больной вопрос. Получая паспорта, люди поверили, что они едины с Россией, как Донбасс! Как мои земляки», — сказал он.

Центр работает в плотном графике. Несмотря на аномальную жару, людей очень много. Фотографии, перевод документов и отпечатки пальцев делают в этом же здании. Госпошлина не нужна.

«Мы записались 31-го числа и сегодня уже прошли. Я свое будущее связываю с Российской Федерацией, потому что я понимаю, что Украины здесь больше не будет», — пояснила жительница Мелитополя Зинаида.

Паспорта будут готовы через три месяца. За это время каждый запрос отправят в территориальный орган МВД России, где данные тщательно перепроверят и внесут в базу.

«В этот паспортный и те паспортные центры, которые еще будем открывать на территории Запорожской области, может подать заявление любой гражданин, постоянно проживающий на территории Запорожской области. То есть распространяется на всех, кто зарегистрирован в Запорожской области, в том числе на территории, которые пока еще не освобождены», — заявил заместитель начальника главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

А это уже очередь за российскими сим-картами. Теперь у города новый телефонный код — +7(990). За один раз можно купить пять сим-карт. Главное — иметь собой паспорт. Первый месяц тариф бесплатный, на счету уже есть необходимая для звонков сумма. Стоимость самой сим-карты — 70 гривен или 100 рублей. Запорожская область уже постепенно входит в рублевую зону. В настоящий момент в магазинах принимают и украинскую, и российскую валюту.

Сам Мелитополь очень преобразился за последние месяцы. Главный вопрос, который волнует всех без исключения, — войдет ли регион в состав России. Это, по мнению городских властей, должны будут решить сами жители.

Ранее, 27 мая, заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные. Тогда же сообщалось, что выдача паспортов и оформление гражданства РФ в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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