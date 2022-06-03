Корабельная тральная группа КФл вышла в море для выполнения боевых упражнений
Корабельная группа Каспийской флотилии (КФл) вышла в море для выполнения боевого упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В качестве контролирующего выступит малый артиллерийский корабль «Астрахань», его экипаж выставит мины на маршруте. Ведущим тральщиком станет «Магомед Гаджиев».
Моряки-каспийцы осуществят поиск учебных мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами, а затем приступят к их ликвидации.
Кроме того, экипажи отработают учебное гранатометание и противодействие подводным диверсионным силам и средствам противника. Отдельное внимание будет уделяться занятиям по борьбе за живучесть.
Траление — поиск и уничтожение обнаруженных мин с целью обеспечения безопасности плавания кораблей и судов. Осуществляется кораблями-тральщиками, прерывателями минных заграждений, трал-баржами, вертолетами-тральщиками.
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