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Корабельная тральная группа КФл вышла в море для выполнения боевых упражнений

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Корабельная группа Каспийской флотилии (КФл) вышла в море для выполнения боевого упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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В качестве контролирующего выступит малый артиллерийский корабль «Астрахань», его экипаж выставит мины на маршруте. Ведущим тральщиком станет «Магомед Гаджиев».

Моряки-каспийцы осуществят поиск учебных мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами, а затем приступят к их ликвидации.

Кроме того, экипажи отработают учебное гранатометание и противодействие подводным диверсионным силам и средствам противника. Отдельное внимание будет уделяться занятиям по борьбе за живучесть.

Траление — поиск и уничтожение обнаруженных мин с целью обеспечения безопасности плавания кораблей и судов. Осуществляется кораблями-тральщиками, прерывателями минных заграждений, трал-баржами, вертолетами-тральщиками.

Ранее, 6 мая, корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу новейшим противолодочным комплексом «Ответ» по подводной цели и успешно ее поразил. Пуск ракеты проводился в акватории Японского моря. На время проведения стрельб закрытие района обеспечивали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ.

8 апреля на полигоне Аданак подразделения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии провели учения. Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал».

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