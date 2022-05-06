Корвет «Гремящий» выстрелил «Ответом» по подводной цели

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу противолодочным комплексом «Ответ» по подводной цели, о чем стало известно в пятницу, 6 мая.

Боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель. Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.

Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» учебной цели проводился в акватории Японского моря. На время проведения стрельб закрытие района обеспечивали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ.

14 апреля две подводные лодки Тихоокеанского флота провели пуски крылатых ракет «Калибр» по целям в Японском море. Лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.