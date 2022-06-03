На Комсомольском проспекте в Москве застрелили мужчину

На Комсомольском проспекте в центре Москвы был застрелен мужчина, о чем стало известно 2 июня.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями нашли вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Убитый оказался бизнесменом Оганесом Камаряном.

По данным «Известий», жертву поджидал наемный убийца: неизвестный 25-ти лет подбежал к жертве со спины и выстрелил в голову из пистолета с глушителем. Камарян в тот момент находился со своей 22-летней спутницей.

В тот же день«Известия» опубликовали видео с моментом убийства предпринимателя. Кроме того, появилась информация о розыске убитого в Армении.