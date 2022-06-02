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Минфин США ввел санкции против компании «Северсталь» и ее руководства

Минфин США включил в список санкций «Северсталь» и ее совладельца
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Фото: РИА Новости/Александр Коркка
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Министерство финансов США ввело санкции в отношении сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» и ее совладельца, акционера Алексея Мордашова. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба американского ведомства.

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ПАО «Северсталь» — российская горно-металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

Ранее, 2 марта, организация прекратила поставки продукции в Евросоюз в связи с введенными санкциями. Так, контрагенты «Северстали» в ЕС были лишены права покупать продукцию компании. Перераспределение продукции, предположительно, планируется на рынки Ближнего Востока, Азии и Южной Америки.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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