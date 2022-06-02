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В «Парнасе» сообщили о выезде Касьянова из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидер Партии народной свободы («Парнас») Михаил Касьянов уехал из России. Такое заявление 2 июня сделал член политсовета партии Константин Мерзликин.

«Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется», — сказал Мерзликин в беседе с «РИА Новости».

Точную причину отъезда Касьянова с территории страны Мерзликин назвать не смог, предположив, что Касьянов уехал по личным причинам.

2 июня глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию, вылетев в Лондон через Дубай. Сам Явлинский прокомментировал свой выезд, подчеркнув, что он покинул территорию России на время. В пресс-службе политической организации уточнили, что Явлинский уехал в отпуск, который продлится две недели.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей, общественных и политических деятелей. В ответ на это певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров предположил, что уехавшие артисты представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Ранее, 22 мая, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в комментарии «Известиям» заявил о предательстве тех артистов, которые уехали за границу и дискредитирует в соцсетях специальную операцию России, занимаясь распространением лжи и фейков. По его словам, усидеть на двух стульях у них не получится.

В тот же день известный российский дрессировщик Эдгард Запашный сказал, что мнение решивших выехать за границу общественных деятелей и артистов не заслуживает никакого внимания. Запашный отметил, что в России есть множество артистов, которые сейчас поддерживают страну, выступают перед военными и ездят в Донбасс. Но им уделяется гораздо меньше внимания.

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