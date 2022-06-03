Швеция направит Украине ракеты и противотанковое оружие

Стокгольм поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь. Об этом сообщила в четверг, 2 июня, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Швеция отправит на Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, включая боеприпасы», — написала Линде в своем Twitter.

Глава шведского МИДа отметила, что это уже четвертый пакет военной поддержки. Его общая сумма составляет более €95 млн.

В апреле шведский парламент одобрил поставку Украине 5 тыс. противотанковых гранатометов и оборудование для разминирования.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также 1 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, 2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН заявил, что наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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