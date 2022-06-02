Явлинский прокомментировал сообщения о своем отъезде из России

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский на сообщения о своем отъезде из России процитировал актера и поэта Владимира Высоцкого.

«Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!» — написал он в своем Telegram-канале 2 июня.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Явлинский покинул Россию — накануне политик улетел в Лондон с пересадкой через Дубай.

Позднее в пресс-службе политической организации сообщили «Известиям», что Явлинский уехал в отпуск, который продлится две недели.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей, общественных и политических деятелей. В ответ на это певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров предположил, что уехавшие артисты представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.