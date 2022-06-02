Генерал-майор в отставке Боташев погиб в ходе спецоперации в Донбассе

Церемония прощания с летчиком-aсом Канаматом Боташевым, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса, состоялась 2 июня в Карачаевске. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

«Наш земляк — генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Канамат Хусеевич был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего Отечества», — написал он.

Глава республики отметил, что Боташев всю жизнь посвятил авиации и был летчиком по призванию.

«Он никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны родине. Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации. Наш земляк геройски погиб, защищая интересы России, полностью выполнив свою боевую задачу», — уточнил Темрезов.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента РФ Владимира Путина от 1 июня 2022 года Боташев удостоен Звезды Героя РФ.

Ранее, 23 мая, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев — племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Калиматов уточнил, что Хамхоев характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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