Племянник замминистра обороны Евкурова погиб во время спецоперации в Донбассе
Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом 23 мая сообщил в Telegram глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Тяжело получать вести о погибших, но в военной профессии потери, к сожалению, неизбежны. Сегодня горе пришло в семью Хамхоевых. Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев», — написал он.
Калиматов уточнил, что Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске и «характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир».
Глава региона выразил соболезнование заместителю министра обороны в связи гибели его племянника.
Ранее сообщалось, что 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации мирных жителей, прежде всего женщин и детей, из Волновахи погиб Владимир Жога, командир батальона «Спарта». Президент РФ Владимир Путин вручил отцу погибшего военного звезду Героя.
Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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