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Производители бытовой химии РФ смогут обеспечить страну нужными товарами

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Российские производители бытовой химии и средств личной гигиены готовы полностью обеспечить потребителей в РФ всем необходимым ассортиментом товаров. Об этом «Известиям» заявили в Минпромторге в четверг, 2 июня.

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Их продукция проигрывает международным брендам разве что по маркетинговой составляющей, но ничем не уступает по качеству и значительно выигрывает в цене, отметили в ведомстве.

Накануне исследовательская компания NielsenIQ сообщила, что ассортимент бытовой химии сократился в России на треть. Вероятно, это произошло на фоне приостановки деятельности ряда компаний в РФ. Наибольшее снижение было в гипермаркетах, наименьшее — в минимаркетах.

«Поэтому заявление о сокращении ассортимента в данных сегментах рассчитано в большей степени на эмоциональный эффект, — отметили в Минпромторге. — Вероятно, данные американской компании Nielsen основываются на заявлениях некоторых глобальных компаний — производителей и импортеров товаров бытовой химии и средств гигиены о прекращении деятельности на российском рынке. Однако Nielsen, вероятно, не учитывает тот факт, что большая часть продукции указанных компаний производилась на мощностях находящихся на территории России предприятий».

Вместе с тем в министерство поступают многочисленные обращения производителей и импортеров продукции иностранных брендов, желающих продолжать коммерческую деятельность на российском рынке. Также они заявляют о готовности при необходимости восполнить ассортимент «ушедших» с рынка РФ брендов.

В апреле компания — производитель средств личной гигиены Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, объявила об уходе из России, из-за того что условия ведения бизнеса в стране для нее ухудшились. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (P&G) не уходит с российского рынка, а адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, Unilever, Colgate-Palmolive, Estee Lauder и LVMH, L'Oreal, Coty, L'Occitane.

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