Роскачество выявило псевдопивные напитки на прилавках магазинов

Под видом пивных напитков, для производства которых не нужна лицензия, часто декларируются слабоалкогольные коктейли, акциз на которые гораздо выше, чем у пивных. На это указывают результаты исследования Роскачества, с которыми 3 июня ознакомились «Известия».

Масштабные исследования на рынке пивной отрасли проводились в 2021–2022 годах. Эксперты анализировали алкогольную продукцию на соответствие обязательным требованиям законодательства. Также для оценки уровня фальсификации Роскачество учитывало данные, предоставленные Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Специалисты изучили продукцию следующих брендов: Essa, Hoegaarden, Krušovice, Miller, Redd’s, Velkopopovicky Kozel и др. Выяснилось, что под видом пивных напитков часто декларируется другой вид продукции — слабоалкогольные коктейли.

Как подчеркнули в Роскачестве, недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей практически безнаказанно выпускают свою продукцию под видом пивных напитков, нанося ущерб всей категории и уклоняясь от уплаты необходимых налогов. Эксперты отмечают: наличие таких нарушений законодательства наносит серьезный урон бюджету страны.

Так, согласно данным ННЦК, незаконный оборот пива и пивных напитков в РФ (включая мимикрию слабоалкогольных коктейлей под пивные напитки) приводит к потерям федерального бюджета до 30 млрд рублей ежегодно, в том числе до 27 млрд рублей за счет неуплаты акцизов.

Исследования показали, что наиболее значительные случаи фальсификации отмечены именно среди пивных напитков — их совокупная доля составила 40,6%. При этом 25% — это продукция транснациональных компаний, 56,2% — средних и малых предприятий. Массовая концентрация общего азота в таких напитках оказалась меньше допустимого ГОСТом уровня и (или) не обнаружена вовсе. То есть при производстве такой продукции использовано недостаточное количество солода, пивного сусла или пива.

Так, из исследованных Роскачеством напитков псевдопивными оказались Beer Lazer и «Белый виноградный день». В этих товарах общего азота не обнаружено вовсе, то есть пива там нет. В напитках Garage, Somersby apple, Miller и Marty Ray показатель общего азота был выше 0, но его содержание всё равно оказалось меньше минимально допустимого уровня по ГОСТ — менее 250 мг/дм3.

Специалисты уточнили, что исследованные пивные напитки были произведены в 2021 году (до вступления в силу ГОСТ 34789-2021, согласно которому содержание общего азота установлено не менее 250 мг/дм3). Однако в Росалкогольрегулировании заявили, что установленная после вступления ГОСТа в силу концентрация общего азота в пивных напитках позволяет выявлять фальсифицированную пивоваренную продукцию, производимую на территории Евразийского экономического союза.

В Роскачестве напомнили, что в России главным отличием пивного напитка от пива, которые являются официально разными продуктами, является состав. Если в пиво добавили, например, щепотку кориандра или влили каплю яблочного сока, это превращает продукт в пивной напиток.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслава Мамонтова, определение «пивные напитки» появилось в законодательстве РФ в 2012 году. При этом такого определения нет ни в одной стране, что привело к тому, что в России многие марки и сорта пива, считающиеся пивом во всем мире, оказались в категории пивных напитков.

«Кроме этого, такой подход создал для недобросовестных производителей слабоалкогольных напитков — с целью ухода от более высокого акциза — возможность маскировать свою продукцию под пивные напитки, пользуясь несовершенством терминов и определений Федерального закона № 171-ФЗ», — добавил Мамонтов.

4 мая представители АПП рассказали «Известиям», что подорожание пива в Германии скажется на росте стоимости экспортируемой из этой страны продукции и в этом случае в России популярность импортного пива снизится. В АПП ожидают, что в результате подорожания пива в Германии в России вырастет потребительский спрос на более доступные локальные бренды или другие категории.