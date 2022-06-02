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Путин подтвердил продление М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Автотрасса М12 Москва–Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Такие планы на строительство 2 июня на совещании по вопросам дорожного строительства подтвердил президент России Владимир Путин.

«Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва–Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — приводит пресс-служба Кремля его слова.

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Глава государства подчеркнул, что кроме строительства современного дорожного полотна важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру: открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса и др.

«Словом, передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно», — добавил он.

21 апреля 2021 года Путин заявил, что трассу Москва–Казань необходимо продлить до Екатеринбурга, завершив проект за три года. Тогда же в министерстве транспорта РФ «Известиям» рассказали, что поручение президента исполняется, работы планируется завершить до 2024 года. В ведомстве отметили, что М-12 позволит разгрузить автодорогу М-7 «Волга», уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий между Москвой и Казанью, сделает движение более безопасным.

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