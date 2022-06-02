МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в четверг

В Москве ожидается гроза, дождь и порывистый ветер вечером 2 июня. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18 часов до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС призывает водителей быть осторожными на дорогах — значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Днем ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра. Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве и области действует до 21.00 2 июня, о ветре — до 00.00 3 июня.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 1 июня рассказал, что теплое лето в средней полосе России станет весомой компенсацией за холодную весну. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным превышением.